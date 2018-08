Chaotesch Zeene gouf et e Freideg den Owend zu Bukarest, wou Regierungskritiker op d'Strooss gaange sinn, fir géint d'Korruptioun am Land ze protestéieren.

Virun allem d'Regierung an d'Verwaltunge wieren dovunner betraff, huet et vun de Kritiker geheescht.D'Police huet dunn d'Demonstratioune gewaltsam op en Enn bruecht, ass mat Waasserwerfer an Tréinegas op d'Demonstrante lassgaangen.250 Persounen hu wéinst Problemer mat den Otemweeër misste medezinesch behandelt ginn. Eng Dose Poliziste si bei den Ausernanersetzunge blesséiert ginn, wéi si mat Steng a Fläsche beschoss goufen.