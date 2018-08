Dausende Palestinenser haten op direkt e puer Plazen géint Israel demonstréiert a Pneuen a Brand gestach, esou wéi Zaldote mat Steng attackéiert.D'Europäesch Unioun warnt iwwerdeems virun der Eskalatioun. Israel an déi radikalislamesch Hamas wieren engem neie Krich "geféierlech no" heescht et vu Bréissel.Eréischt en Donneschdeg war d'Spiral vun der Gewalt eropgaangen. Nodeems Palästinenser eng 180 Rakéiten op Israel geschoss haten, huet Israel aus der Loft attackéiert.Dobäi waren 3 Leit ëmkomm, ënnert anerem eng Fra, déi erwaart huet, an hir Duechter vun 18 Méint. Virdru ware 7 Israelien duerch d'Rakéite blesséiert ginn.