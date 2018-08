Internat.: Am meeschte gelies

© Adek BERRY / AFP

Ronn 390 Mënsche sinn op d'mannst beim Biewen ëmkomm. Ronn 13 700 goufe blesséiert. Donieft hunn ronn 400 Dausend Awunner hir Haiser misse verloossen.

D'Regierung beklot, datt et fir d'Iwwerliewender ze wéineg Zelter, Liewensmëttel an Decke ginn.

Lëschte Sonndeg koum et zum Äerdbiewen zu Lombok. En Donneschdeg dunn gouf et en Nobiewen, bei deem et och eng Partie Doudeger gouf.