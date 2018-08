© ludovic MARIN / POOL / AFP

Den US-President Donald Trump huet mam Franséische President Emmanuel Macron iwwert d'Sécherheets- an d'Handelsfroe beroden. Am Telefonsgespréich soll et ënnert anerem ëm den Iran an den Noen Oste gaange sinn.Den Trump huet wéi gewinnt via twitter kommunizéiert an vun engem ganz gudde Gespréich geschwat.D'Thema Handel ass de Moment diplomatesch schwiereg tëscht den USA a Frankräich. D'US-Regierung huet Stroftaxen op Stol an Aluminium aus Frankräich an anere Länner verhaangen.An och d'Decisioun vum Trump aus dem Atomaccord mam Iran eraus ze klamme, stéisst beim Macron op Widderstand.