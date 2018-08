© Logan Cyrus / AFP

E Joer no den déidlechen Ausernanersetzunge bei enger rietsradikaler Demonstratioun an der US Staat Charlottesville huet den US President Donald Trump betount, hie géif all Zort vu Rassismus a Gewalt veruerteelen.



Mir mussen als Natioun zesumme stoen, huet hie getwittert. Bei enger Demo vun Neonazie war den 12. August zejoert eng Géigendemonstrantin ëm d'Liewe komm, wéi en Neonazi mat sengem Auto an d'Mass vu Leit gerannt ass.



De Virfall am US Bundesstaat Virginia hat international fir Opreegung gesuergt, och, wëll den Trump doropshin d'Verhale vu Rietsextremen an de Géigendemonstrante gläich gestallt huet a vu Gewalt op ville Säite geschwat huet.