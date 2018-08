Well sech och nees Ausernanersetzungen tëscht Demonstranten a Géigendemonstranten erwaart ginn, goufe virum wäissen Haus méi Sécherheetsleit mobiliséiert.

© AFP (Archiv)

Virum Wäissen Haus zu Washington gëtt sech eng Demonstratioun vu Rietsextremen erwaart. Dat ee Joer nodeems bei enger Manifestatioun vu Rietsradikalen zu Carlottesville eng Géigendemonstrantin ëm d'Liewe koum. Een Neonazi war deemools mat sengem Auto an ee Grupp Géigendemonstrante gerannt.