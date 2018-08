Bis Enn Juni 2018 gouf et 627 Iwwergrëff op Flüchtlingen a 77 Attacken op Flüchtlingsheemer. 2017 gouf et 2.200 där Attacken, 2016 3.500.

© AFP (Archiv)

An Däitschland ginn d'Iwwergrëff op Flüchtlingen zeréck. Dat geet op jidder Fall aus de Statistike vum Inneministère ervir. Op Demande vun der lénker Fraktioun huet den zoustännege Ministère erkläert, datt een an den éischte 6 Méint vun dësem Joer 627 Iwwergrëff notéiert huet, esou wéi 77 Attacken op Flüchtlingslogementer. Dat huet d'lescht Joer nach aneschters ausgesinn. Do gouf et op dat ganzt Joer gekuckt iwwert 2.200 Attacken, op Persounen a Foyeren. 2016 war d'Situatioun nach méi ugespaant, mat iwwert 3.500 Iwwergrëff.