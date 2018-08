© AFP

Fir den zweeten Dag an der Suitte koum et an der rumänescher Haaptstad Bukarest zu Protester géint déi sozialliberal Regierung. Zéngdausenden Demonstrante si nees op d'Strooss gaangen, fir géint d'Korruptioun am Land ze protestéieren. D'Regierung géif d'Bekämpfung vun der Korruptioun ëmmer méi schwéier maachen, ass et de Reproche.



Schonn um Sonndeg koum et zu Protester. Déi sinn deels gewalttäteg op en Enn gaangen. D'Police war mat Tréinegas a Waasserwerfer géint d'Leit virgaangen. 452 Persoune goufe bei den Ausernanersetzunge blesséiert, souwéi 35 Polizisten. Dofir hunn d'Demonstrante e Samschdeg och de Récktrëtt vun der Regierung gefuerdert.