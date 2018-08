De Fliger ass an enger schwéier zougänglecher Géigend an engem Bësch erofgefall, esou datt d'Secouristen 2 Stonne gebraucht hunn, fir dohinner ze kommen.

© AFP (Archiv)

An Indonesien huet ee Bouf vun 12 Joer iwwerlieft, nodeems ee klenge Fliger mat 9 Persounen erofgefall ass. Hien ass deen eenzegen Iwwerliewenden. De klenge Fliger war an enger Biergregioun ënnerwee wéi en erofgefall ass. D’Grënn vum Ongléck si net gewosst. Wéi et vun de Secouristen heescht, wier de Fliger an engem Bësch gelant, op enger Plaz, déi eréischt 2 Stonnen zu Fouss z’erreeche war.