Arabesch Israelien bei enger Manifestatioun. © AFP (Archiv)

Déi israelesch Regierung wier ee Regime, deen Apartheid géif bedreiwen. Dëse Reproche koum e Samschdeg den Owend vun dausenden arabeschen Israelien, déi domadder géint dat neit Nationalstaategesetz an Israel protestéiert hunn.



Am Juli war de Gesetzestext gestëmmt ginn, deen erkläert, datt Israel de Nationalstaat vum jiddesche Vollek wier.



Deemno hätte just Judden ee Recht op Selbstbestëmmung. Deem Gesetz no wier an Zukunft och just nach Hebräesch déi national Sprooch, Arabesch dogéint net méi. Déi Sprooch kritt ee spezielle Statut.

Den israelesche Regierungschef Netanyahu huet op d'Kritike reagéiert an ass do net vu senger Positioun ofgeréckelt. Ouni dat Gesetz wier et onméiglech, fir déi nächst Generatioun d'Zukunft vun engem Israel als jiddeschen Nationalstaat ze garantéieren, esou de Netanyahu.