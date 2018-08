An engem Centre Commercial zu Düsseldorf ass um Sonndeg am fréien Owend ee Plafong aus Gips op Cliente gefall.

© Archiv

Ee Stéck vun 120 Quadratmeter hat sech geléist an huet eng eeler Fra liicht blesséiert. Dat komplett Geschäft gouf wéinst dem Virfall evakuéiert. E bësse méi spéit goung et deels nees op. Nach ass awer net gewosst, firwat de Plafong erofgefall ass. Och net, op et mat de Bauaarbechten zesummenhänkt, déi den Ament am Geschäft gemaach ginn.