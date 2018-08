© Google Maps

Rampenplan in werking na grote brand in haven Antwerpen https://t.co/79ecIsMSZF pic.twitter.com/FVqVJQq8dy — PZC (@pzcredactie) August 12, 2018

Berg smeulende nikkelsulfide in Antwerpen: rampenplan van kracht https://t.co/lZ9HtWrKqg via @telegraaf — henk (@henk_ram) August 12, 2018

Zanter e Samschdeg den Owend brennt et am Hafen vun Antwerpen. D’Feier ass an enger Lagerhal vun 6.000 Meter Carré ausgebrach, wou Nickelsulfide stockéiert sinn. E Sonndeg de Moien huet d’Gemeng Antwerpen dunn eng Phase d’Urgence ausgeruff. Entreprisen a Schëffer, déi an engem Rayon vun 1,8 Kilometer ëm d’Lager sinn, goufen evakuéiert, well duerch den Damp d’Leit Otemproblemer an Irritatioune kënne kréien.D’Awunner an de Gemengen ronderëm musse wärend der Phase d’Urgence hir Fënsteren zouloossen. D’Feier wier nach ëmmer net ënner Kontroll ,heescht et vun den Autoritéiten.