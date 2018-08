© AFP

Am Nordwesten vu Syrien si bei enger Explosioun op d'mannst 18 Mënschen em d'Liewe komm, dat mëllt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter. An der Uertschaft Sarmada soll en Wunnhaus vun e puer Stäck an 2 weider Gebaier zerstéiert gi sinn.Et geet een dovun aus, datt an engem vun de Gebaier e Waffelager war.