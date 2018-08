Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Dausende vu Leit hu virum tunesesche Parlament géint e Regierungstext zur Gläichberechtegung demonstréiert. Am Text gëtt ënnert anerem proposéiert, Homosexualitéit ze legaliséieren a Fraen an Ierfschaftssituatiounen déi nämmlecht Rechter wéi Männer ze ginn. Bis elo kréien an Tunesien Männer e méi héijen Undeel um Iewen, wéi Fraen.D'Maniff ass friddlech verlaf.