Am Sträit tëscht Washington an Ankara sinn zanter e Méindeg nei US-Stroftaxen op tierkeschem Stol a Kraaft. D'Taxe si vu 25 op 50% an d'Luucht gesat ginn.

Den US-President hat dës Verduebelung de leschte Freideg ordonnéiert. Op Twitter hat den Donald Trump donieft annoncéiert, dass och Taxen op Aluminium aus der Tierkei op 20% verduebelt ginn. En Datum dofir huet hien awer nach net genannt.A sengem Tweet huet den amerikanesche President op déi schlecht Relatioune mam Nato-Partner an d'Chute vun der tierkescher Lira verwisen. Den tierkesche President Erdogan geheit den USA vir, e Wirtschaftskrich géint säi Land ze féieren.Am Mëttelpunkt vum Sträit stinn zwee Geeschtlecher. Washington fuerdert, dass den amerikanesche Paschtouer Andrew Brunson, dee wéinst Verdacht op Spionage an Terror an der Tierkei ënner Hausarrest steet, fräikënnt. D'Tierkei iwwerdeems fuerdert d'Ausliwwerung vum Priedeger Fethulla Gülen, den an den USA am Exil lieft. Den tierkesche President Erdogan mécht hie fir d'Putschtentativ vum Juli 2016 responsabel.No Donnéeë vum tierkesche Wirtschaftsministère huet d'Land d'lescht Joer Eisen, Stol an Aluminium am Wäert vun 1,1 Milliarden Dollar exportéiert. Dat waren 0,7% vun all den Exporter.