Si ginn nämlech ëmmer méi grouss an dat wier net gutt fir d'Ställ an d'Wisen, esou d'Schwäizer Interessegemeinschaft mam Numm "Neue Schweizer Kuh".

Eng Kou an den Alpen © Steve Müller (Archiv)

Vill Kéi wiere fir d'Wisen ze schwéier, si géifen alles futtitrampelen, fir d'Ställ fänke si un, ze breet ze ginn, an duerch hiren extremen Appetit gi se fir de Bauer ze deier.Verschidde Kéi sinn iwwer 1 Meter 60 grouss a weien iwwer 800 Kilo. Dat géif och gesondheetlech Problemer mat sech bréngen.D'Interessegemeinschaft setzt sech elo dofir an, dass méi kleng Déiere geziicht ginn. Déi Schwäizer Kéi ginn hautdesdaags all Joer 0,3 Zentimeter méi grouss. Dësen Trend misst gestoppt ginn, fuerdert de President vum Ziichterverband.Déi knapp 700.000 Schwäizer Kéi ginn an der Moyenne 7.500 Liter Mëllech d'Joer. Dat ass ronn duebel sou vill wéi an de 60er Joren. Déi ideal Kou soll 1 Meter 40 bis 1 Meter 45 grouss sinn an tëscht 500 a 600 Kilo weien.