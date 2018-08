Tëscht Russland an den USA sinn d'Relatiounen den Ament extrem ugespaant. Déi nei Sanktiounen hunn de Rubel ënner Drock gesat.

Dat sot elo e russesche Politolog an engem Interview mat der däitscher Noriichtenagence dpa zu Moskau.D'USA haten d'lescht Woch nei Strofmesurë géint Russland annoncéiert. Hannergrond ass d'Affär Skripal. Washington mécht Russland fir d'Gëftattack op de fréieren Duebel-Agent Sergej Skripal responsabel. Russland streit dat awer of. D'Sanktioune sollen nach am August a Kraaft trieden. Wéi eng wirtschaftlech Domainer betraff sinn, ass nach net gewosst.Wéi et vum Expert heescht, wäert de President Putin keng aggressiv Schrëtt ënnerhuelen an och probéieren, dass d'Situatioun net eskaléiert. Russland misst sech elo drop konzentréieren, seng eege Ressourcen ze konsolidéieren an d'Relatioune mat anere Länner ze stäerken, fir d'Kris ze iwwerstoen.