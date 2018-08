Trotz der massiver Präsenz vu Police an Arméi stoung déi zweet Ronn vun de Presidentiellen am Mali ganz am Zeeche vun der Gewalt.

Am Norde vum Land gouf e Walbüro iwwerfall an de Responsabele vum Büro erschoss. Honnerte vu Walbüroen haten aus Sécherheetsgrënn net opgemaach. E Samschdeg haten d'Sécherheetsautoritéite vum westafrikanesche Land, eegenen Donnéeën no, Attentater an der Haaptstad Bamako verhënnert.Schonn den éischte Waltour war vu Gewalt markéiert. Als Favorit ass den aktuelle President Keïta an de Ballotage gaangen. Géint hien ass de fréiere Finanzminister an aktuellen Oppositiounschef Cissé ugetrueden.D'Resultat vun de Wale soll a véier bis fënnef Deeg bekannt gemaach ginn.