A Rumänien sinn e Sonndeg den Owend op en Neits Dausende vu Bierger op d'Stroosse gaangen an hunn de Récktrëtt vun der sozialliberaler Regierung gefuerdert, déi an hiren Ae korrupt ass. D'Protester sinn e Méindeg de Moie fréi ouni Tëschefäll op en Enn gaangen, melle rumänesch Medien.Am Géigesaz zu den Deeg virdru ware vill manner Poliziste präsent.Virum Regierungssëtz zu Bukarest hate sech ronn 10.000 Leit versammelt. D'Protester si friddlech verlaf. Et waren och vill Eltere mat hire Kanner op d'Strooss gaange fir ze protestéieren.D'Sozialdemokraten a Rumänien wëllen d'Gesetzer am Kampf géint d'Korruptioun méi labber maachen an de Justizsystem ëmbauen. Kritiker geheien der Regierung vir, doduerch d'Dier fir nach méi Korruptioun a Rumänien opzemaachen.Rumänien gëllt elo schonn als eent vun de korruptste Länner an der EU.