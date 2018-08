En drëtte Sommet tëscht dem südkoreanesche President Moon Jae-in an dem nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un soll am September an der nordkoreanescher Haaptstad Pjöngjang iwwert d'Bühn goen. Dat mellt e Méindeg de Moien eng südkoreanesch Noriichtenagence a berifft sech op eng entspriechend gemeinsam Deklaratioun vun héichrangege Vertrieder vun Nord- a Südkorea. Dës hu sech haut an der Grenzregioun Panmunjom, an der entmilitariséierter Zon tëscht béide Länner, gesinn, fir de Sommet ze preparéieren.



Den Deplacement vum südkoreanesche President Moon Jae-in wier deen éischte vun engem südkoreanesche Staatschef an Nordkorea zanter iwwert engem Joerzéngt. D'Renconter tëscht dem Kim an dem Moon am Abrëll zu Panmunjom hat och de Sommet tëscht dem Kim Jong Un an dem Donald Trump zu Singapur am Juni de Wee fräi gemaach. Am Mee hate sech d'süd- an den nordkoreanesch Staatscheffen eng weider Kéier zu Panmunjom fir Gespréicher gesinn.