Donieft goufen et iwwer 1.350 Blesséierter. Iwwer 350.000 Awunner hu keen Daach méi iwwert dem Kapp.De Schued, deen duerch d'Biewen an d'Nobiewen entstanen ass, gëtt op ëmgerechent iwwer 300 Milliounen Euro geschat.D'Biewe mat enger Stäerkt vu 6,9 op der Richterskala war e Sonndeg virun enger Woch registréiert ginn. Zanterhier gouf et ëmmer nees Nobiewen, wat d'Sich no weideren Affer ganz schwéier gemaach huet.Et gëtt gefaart, dass d'Zuel vun den Affer nach weider klëmmt.