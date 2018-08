An enger Cité, an där majoritär Pensionäre wunnen, goufen d'Leit elo opgefuerdert hir Wunnengen ze verloossen. E puer Dausend Leit si betraff.Dat sougenannt "Holy Fire" huet bis elo iwwer 9.000 Hektar Land zerstéiert an ass den Ament bis zu 41% ënner Kontroll. Am Kampf géint d'Flamen si ronn 1.500 Pompjeeën am Asaz. Op net manner wéi 18 Plazen brennt et aktuell a Kalifornien.