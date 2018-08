© AFP

"SOS Méditerranée" an "Médecins sans frontières" hunn direkt e puer Regierungen opgefuerdert, fir d'Schëff uleeën ze loossen. Ënnert anerem an Italien, Malta an Tunesien gouf et eng Ufro. D'Flüchtlingen am Boot sinn zum gréissten Deel Somalier an Eriträer.



Den italieneschen Inneminister Salvini huet erkläert, d'Aquarius géing nimools an en Hafen a sengem Land erakommen. Am Juni war d'Schëff schonn eng Kéier am Mëttelmier verzweiwelt ënnerwee, bis et schlussendlech a Spuenien uleeën konnt.