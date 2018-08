Den Toun tëscht den USA an der Tierkei ass sech weider am Gaangen ze verschäerfen. Am Mëttelpunkt steet d'Schicksal vun engem amerikanesche Paschtouer, den an der Tierkei festgehale gëtt.



Den US President Donald Trump hat de leschte Freideg d'Stroftaxe géint d'Tierkei verduebelt. Den tierkesche President Erdogan huet d'USA e Méindeg am Kader vun enger Konferenz virun Ambassadeuren aus der ganzer Welt ferm kritiséiert a virgeheit op Wichteg ze maachen. Do virdrun hat sech den tierkeschen Ausseminister nach méi konziliant gewisen a gesot, dass d'Tierkei oppe wier, fir ee Konsens an diplomatesch Efforten. Et géif ee sech just näischt virschreiwe loossen. Washington huet bis elo nach net dorobber geäntwert.



Mat de Stroftaxen huet den Donald Trump bewosst d'Währungskris an der Tierkei ugeheizt. Déi tierkesch Lira verléiert zanter Méint u Wäert. Nodeems d'Stroftaxen annoncéiert waren, ass déi tierkesch Währung weider an de Keller gerutscht.



Allerdéngs riicht sech d'Kritik vun der tierkescher Regierung och géint dat eegent Vollek. Sou sollen elo Leit, déi negativ Kommentaren iwwert di wirtschaftlech Situatioun maachen, bestrooft ginn. Wéi di staatlech Noriichtenagence Anadolu mellt, géife Procureuren zu Ankara an zu Istanbul géint Persounen a Konten a soziale Medien virgoen, déi wéi et heescht, di ekonomesch Sécherheet vum Land a Gefor bréngen, andeems se falsch Informatiounen oder Spekulatiounen ënnert anerem iwwer ëffentlech Entreprisen oder Banke verbreeden.



Den tierkesche President huet des Mesure géint Kritiker a senger Ried virun Diplomaten zu Ankara verdeedegt. Hien huet se Wirtschaftsterroriste genannt. Si hätten d'Land verroden a missten elo dofir bezuelen. A senger Interventioun huet den Erdogan souguer ugedeit, dass d'Tierkei bereet fir e Krich wier. Staaten déi Fridde wéilten, misste prett fir e Krich sinn. D'Tierkei wier jiddwerfalls bereet, mat all de Mëttelen déi se hätt.