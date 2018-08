Frankräich ass am Gaangen mat aneren EU-Länner no enger Léisung fir d'Flüchtlings-Rettungsschëff "Aquarius" ze sichen.

Dat huet di franséisch Regierung e Méindeg den Owend matgedeelt. Zil ass, dass d'Boot sou séier wéi méiglech kann an den nächste sécheren Hafe fueren. Dat schreift dat internationaalt Séirecht vir. Di franséisch Häfen sinn an dësem Fall awer net déi noosten, well d'Boot zanter e Freideg tëscht Italien a Malta blockéiert ass. Do virdrun hat den Direkter vum Hafen zu Sète, un der franséischer Mëttelmierküst, proposéiert, dass d'Schëff mat 141 Leit u Bord kéint uleeën, sollten di franséisch Autoritéite gréng Luucht ginn.



Italien a Malta hu refuséiert, d'Boot an ee vun hiren Häfen eran ze loossen. Di franséisch Regierung huet sech enttäuscht gewisen iwwert déi haart politesch Positioun vun Italien, déi Schëffer vun Hëllefsorganisatiounen mat Flüchtlingen u Bord net méi a seng Häfen era léisst. D'Leit op der Aquarius komme virun allem aus Somalia an Eritrea. D'Halschent dovu si Kanner.