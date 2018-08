A Syrien an am Irak ginn et engem Rapport no, nach ëmmer 20 bis 30'000 Rebellen, déi fir den Islamesche Staat kämpfen.

Och wann et ëmmer nees militäresch Succèsen géint de sougenannten Islamesche Staat ginn, zielt Terrormiliz a Syrien an am Irak nach ëmmer tëscht 20.000 bis 30.000 Rebellen, déi fir se kämpfen. Dat geet aus engem Rapport vun de Vereenten Natiounen ervir. Si géifen sech op déi zwee Nopeschlänner praktesch d'selwecht opdeelen.



En Expertegrupp huet dëse Rapport um Méindeg publizéiert. Si kontrolléieren ob Sanktioune respektéiert ginn a maachen dem UNO-Sécherheetsrot reegelméisseg Rapport iwwert d'Terrororganisatiounen IS an Al-Kaida.