D'Identitéit vun der Persoun wier nach net gekläert, huet et e Méindeg den Owend vu Säite vun der Police geheescht. Et ass deemno nach net gewosst, ob et sech eventuell ëm dee 66 Joer ale Betreier vum Grupp gehandelt huet.



D'Läich soll am Floss Ardèche fonnt gi sinn. D'Zeltlager vun engem Veräin vu Leverkusen war de leschten Donneschdeg no kräftege Reeschauer iwwerschwemmt ginn. All d'Kanner an déi Jugendlech konnten a Sécherheet bruecht ginn. De Mann war eng leschte Kéier gesi ginn, wéi d'Waasser de Camp iwwerschwemmt huet.