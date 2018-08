© AFP-Archiv

Dat huet eng nei Etüd erausfonnt.Deemno fueren zum Beispill 70% vun all de bekannte Schëffer, déi an déi illegal an net reguléiert Fëscherei verstréckt sinn, ënnert dem Fändel vun enger Steieroas.Wéi schwedesch Fuerscher am Magasinn "Nature Ecology and Evolution" schreiwen, géif och d'Ofholze vum Reebësch duerch Suen aus Steierparadäiser begënschtegt ginn. En direkte Beweis dofir, a wéi wäit Steieroasen implizéiert sinn, wier wéinst dem Finanzgeheimnis awer net méiglech, sou d'Fuerscher.Et kéint net sécher nogewise ginn, wéi d'Finanzstréim déi wirtschaftlech Aktivitéiten op der Plaz selwer an domat d'Ëmwelt beaflossen. Trotz allem zweiwelen d'Fuerscher net un hire Resultater. D'Analyse géif weisen, dass d'Notze vu Steieroasen net nëmmen e gesellschaftspoliteschen a wirtschaftlechen, mä och en ëmweltpolitesche Problem ass. D'Existenz vu Steierparadäiser géif eng nohalteg Gestioun vun den Ozeaner an dem Reebësch am Amazonas perturbéieren.D'Fuerscher hale fest, dass Steieroasen wéi Belize oder Panama ënnert anerem genotzt ginn, fir déi illegal oder net reguléiert Fëscherei ze verschleieren. A ville Länner gi Schëffer net gemellt, déi international Gesetzer briechen.