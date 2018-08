© Ethan Sonneborn / Facebook

Et steet an der Verfassung just, dass een op d'mannst 4 Joer am Vermont liewe muss. Den Ethan Sonneborn ass am Vermont gebueren... erfëllt dee Kritär also.Bei sengen Optrëtter gëtt hie sech als Virkämpfer fir Famille vun der Mëtt- an Aarbechterklass, mat de richtegen Iddien fir eng Gesondheetsreform, d'ekonomesch Entwécklung an d'Bildung. Hie selwer ass nach 4 Joer vu sengem Schoulofschloss ewech.Hie gesäit sech als dee Kandidat, deen de Wandel, deen ee bräicht, am beschte representéiere géif. Hien identifizéiert sech mam progressive Flillek vun den Demokraten.Aner Kandidate fir de Poste vum Gouverneur am Vermont luewen zwar de politeschen Interessi vum Ethan Sonneborn, ma et ginn awer och scho Stëmmen déi soen, et misst ee sech d'Verfassung nach emol ukucken, fir dat mat der Altersgrenz ze korrigéieren. Dem republikanesche Gouverneur Phil Scott no, misst een als Gouverneur op d'mannst awer am Alter sinn, wou een och e Führerschäin kéint kréien.