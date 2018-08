Am Nordweste vun Italien ass en Dënschdeg kuerz viru Mëtteg e Stéck vun enger Autobunnsbréck komplett an de Koup gefall.

© Twitter

E puer Autoe solle mat an d'Déift gerappt gi sinn, esou déi italienesch Secouristen. Iwwer méiglech Affer oder Blesséierter ass nach näischt gewosst. Et geet een allerdéngs dovunner aus, dass Mënschen ënnert der Bréck vergruewe goufen.

Et handelt sech ëm de "Viaduc Polcevera" tëscht der italienescher A7 an der A10. Ronn 100 Meter Bréck sollen eng 40 Meter an d'Déift gefall sinn. Op Biller ass ze gesinn, dass op dëser Plaz Haiser stinn a Stroosse verlafen, d'Bréck selwer verleeft queesch duerch d'Stad.