De Chef vun der Weltgesondheetsorganisatioun warnt virun der Gefor am Kongo.

Internat.: Am meeschte gelies

© afp archiv

Am Kongo ginn et Konfliktzonen, wou Secouriste vun der Organisatioun den Zivilisten net hëllefe kennen. De Risiko fir d’Mataarbechter vun der WHO tëscht d'Fronten ze geroden, wier ze grouss. Bis ewell goufen zanter Ufank vum Joer 57 Verdachtsfäll vun Ebola gemellt. 41 Persoune sinn um Virus gestuerwen.