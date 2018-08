© af

D'Donkelziffer kéint souguer nach däitlech méi héich ausfalen, well Berichter vu ville Kanner verluer gaang sinn oder déi Betraffen aus Angscht nach guer net ausgesot hunn. Dat geet aus engem Ofschlossrapport vun der Grand Jury aus dem US-Bundesstaat ervir, deen en Dënschdeg verëffentlecht gouf.



De Rapport baséiert sech dobäi op Zeienaussoen an eng hallef Millioun Säite vu kierchen-internen Dokumenter. Praktesch all Fall wier scho verjäert. Zwee Paschtéier hätten awer an de leschten 10 Joer nach Kanner mëssbraucht, ee vun hinne hätt sech schëlleg bekannt.



Déi meescht Affer ware Jongen, vill vun hinne wieren nach net emol an der Pubertéit gewiescht. D'Täter hätten Alkohol a Pornografie benotzt an d'Kanner wieren ugepak a vergewaltegt ginn.



D'Kierch hätt d'Täter jorelaang gedeckt an d'Faite vertuscht, heescht et weider am Rapport. Och dowéinst wier et ni zu juristesche Suitte komm. De Grand Jury fuerdert an deem Kontext elo eng Gesetzesännerung: D'Verjärung bei Kandsmëssbrauch misst ofgeschaaft ginn.