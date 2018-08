Zu Kabul gouf et eng schwéier Explosioun. Et sollen op d'mannst 25 Mënschen ëmkomm sinn.

© afp (Archiv)

Am Weste vun der Stad - an engem schiitesche Quartier - gouf et eng Detonatioun. An der Vergaangenheet koum et do scho méi dacks zu Attacken op Schiiten.