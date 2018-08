D'Geriicht zu Münster huet decidéiert, dass de fréiere presuméierte Bodyguard vum Osama Bin Laden zeréck an Däitschland muss.

© afp (Archiv)

Hie war ënner ganz ëmstriddene Konditiounen expulséiert ginn. Elo huet e Geriicht vu Münster decidéiert, datt e presuméierten Islamist nees zeréck an Däitschland muss kommen. E Recours vun der Stad Bochum gouf zeréckgewisen.



De Mann, dee Bodyguard beim Osama Bin Laden soll gewiescht sinn, war un Tunesien ausgewise ginn. Dës Expulsioun wier net konform gewiescht, heescht et et elo vun den zoustännege Justizautoritéiten. Der Stad Bochum bleift nach de Wee op Karlsruhe bei d'Bundesverfassungsgeriicht.