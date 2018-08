Aarbechter am Hafe vu Zhangjiagang. © AFP

Am Handelssträit tëscht den USA a China sollen no Donnéeë vu Peking nach dëse Mount nees Gespréicher opgeholl ginn. China soll Enn August de Vize-Handelsminister fir nei Gespréicher an d'USA schécken, dat op Invitatioun vun der amerikanescher Regierung. Geplangt ass deemno eng Renconter mat Vertrieder vum amerikanesche Finanzministère.Déi chinesesch Säit huet am Virfeld awer annoncéiert, dass een Unilaterismus a protektionistesch Handelspraktike refuséiert. China géif en Dialog a Kommunikatioun op Basis vu Géigesäitegkeet, Gläichheet an Integritéit begréissen.D'USA a China stiechen zanter Méint an engem Handelskonflikt, dee weltwäit fir Angscht suergt, dass déi global Konjunktur kéint abriechen. Als Reaktioun op amerikanesch Stroftaxen hat China Géigemesurë verhaangen. Fir d'lescht haten d'USA fir den 23. August weider Stroftaxen op chineseschen Importer annoncéiert.