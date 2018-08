An der Demokratescher Republik Kongo an am Niger sinn Dosende vu Leit u Cholera gestuerwen an Dausende krank ginn.

An der Regioun Ost-Kasai am Zentrum vum Kongo wieren zanter Februar 125 Doudesaffer gezielt ginn, heescht et vum zoustännege Gesondheetsministère. 2.100 Persoune gi medezinesch betreit.An der Nopeschregioun Zentral-Kasai hunn d'Autoritéite weider zéng Fäll vu Cholera gemellt. Zwou Persoune wiere scho gestuerwen, heescht et.Am Kongo huet sech an der Lescht och Ebola, eng Krankheet, déi héich ustiechend ass, ausgebreet.Am Niger ware bis e Méindeg 22 Persounen u Cholera gestuerwen, wéi et vum UN-Büro fir d'Koordinatioun vun der humanitärer Hëllef heescht. Iwwer 1.300 Mënschen hu sech infizéiert. D'Epidemie am Niger war am Juli ausgebrach.