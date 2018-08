Méi wéi 200 US Zeitungen hunn um Donneschdeg de Moien Editorialle publizéiert, fir d’Ausso vum Trump, d’Press wier „Fake News“, ze denoncéieren.

Internat.: Am meeschte gelies

„Journalisten si keng Feinden“: D’US-amerikanesch Press huet – op Initiativ vum Boston Globe - eng Campagne lancéiert fir sech géint den US-President Donald Trump ze wieren an eng fräi Press ze verdeedegen. Méi wéi 200 US Zeitungen - grouss a kleng - hunn um Donneschdeg de Moien Editorialle publizéiert, fir d’Ausso vum Trump - d’Press wier „Fake News“ an „de Feind vum Vollek“ - ze denoncéieren.

D’amerikanesch Press warnt, datt esou Aussoen de Prinzip vun der fräier Press a Fro stellt an autoritär Presidente wéi de Putin oder den Erdogan encouragéieren. Laut Sondage wieren 13 Prozent vun de Leit der Meenung, datt de President soll Medien wéi CNN, d‘Washington Post oder d’New York Times kënnen zoumaachen.

„Zanter der Grënnung vun der Republik, hu Politiker vun alle Parteie sech iwwert eesäiteg Medie geiergert, mä d’Press gouf ëmmer als Institutioun respektéiert“, sou de Boston Globe. D’Press als Feind ze bezeechnen, wier esou on-amerikanesch wéi geféierlech fir de biergerleche Pakt, deen zanter méi wéi zwee Joerhonnerte besteet.