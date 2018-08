Journaliste sammele sech ronderëm den Auto vun de Geiselnehmer. © afp

Och haut gëtt nach kritesch iwwert dëse Virfall diskutéiert an op een dat Ganzt net hätt kéinte verhënneren.

Ingo Hagen, Emanuele Di Giorgi a Silke Bischoff. Dëst sinn d'Nimm vun den dräi Affer, déi bei der Geiselnam 1988 zu Gladbeck an Nordrhein-Westfalen ëm d'Liewe komm sinn.





Gladbecker Geiseldrama/Reportage Max Richartz



De 16. August 1988 kuerz virun 8 Auer hate sech den Dieter Degowski an den Hans-Jürgen Rösner Zougang zu enger Agence vun der "Deutschen Bank" zu Gladbeck verschaaft. Puer Minutte méi spéit ass d'Police vun engem Aenzeien iwwert den Abroch informéiert ginn. Nodeems déi 2 Abriecher sech mat ronn 120.000 Deutsche Mark duerch d'Bascht maache wollten, hu si séier nees d'Kéier gemaach, wéi se gesinn hunn, datt d'Police schonn op der Plaz war. D'Abriecher hunn zwee Employéen als Geisel geholl an een Auto plus Léisegeld gefuerdert. No stonnelaange Verhandlunge krute si ee Gefier plus 300.000 Deutsche Mark a konnten owes géint 21:45 Auer flüchten. An enger Imbissbud hunn déi Kriminell dunn nach masseg Alkohol a Proviant besuergt, ier se Richtung Münster geflücht sinn. Dem Rösner seng Frëndin d'Marion Löblich ass ënnerwee och nach mat an den Auto geklommen. Den Dag drop hu se bei Bremen ee Bus mat 32 Passagéier an hir Gewalt geholl. Duerno stoungen déi Zwee an och d'Geiselen der Press Ried an Äntwert.Nodeems d'Marion Löblich op enger Raststätt festgeholl ginn ass, hunn déi 2 Verbriecher menacéiert, eng Geisel ze erschéissen, wann d'Police dem Rösner seng Frëndin net géif fräiloossen. Well dat Ganzt hinnen ze laang gedauert huet, hu se owes de jonken Italiener Emanuele Di Giorgi erschoss. De 14 Joer ale Jong ass nach an der Ambulanz verblutt. Op enger Poursuite um Wee fir an Holland huet dunn och den 31-Joer ale Polizist Ingo Haagen misse säi Liewe loossen, nodeems säin Déngschtwon mat engem Camion kollidéiert war.Den 18. August gouf et an Holland eng grouss Schéisserei tëschent der hollännescher Police an de Geiselnehmer, nodeems de Rösner aus Versinn ee Schoss ofginn a seng Frëndin an de Buschauffer blesséiert hat. Mat engem neien Auto a mat 2 Geiselen, ass et virun op Köln gaangen. Do koum et um Moien zu der nächster, éischter ongewéinlecher Situatioun, bei där d'Journalisten an enger Foussgängerzon Live-Interviewe mat de Gangster gefouert hunn. Besonnesch negativ ass deemools de Reporter vum Express Udo Röbel opgefall, deen d'Verbriecher mat hirem Gefier bis op d'Autobunn begleet huet. Nodeems d'Police de Fluchtwon stoppe konnt, koum et nees zu enger grousser Schéisserei, bei där d'Silke Bischoff getraff gouf an dobäi ëmkomm ass. D'Kugel soll vum Rösner senger Waff ofgefeiert gi sinn, dee sech awer kenger Schold bewosst war.D'Police gouf kritiséiert, am Endeffekt keng Récksiicht méi op d'Geisele geholl ze hunn an net virsiichteg genuch gewiescht ze sinn. Och d'Journaliste goufe kritiséiert, der Police bei den Ermëttlungen am Wee gestanen ze hunn a bal kollegial mat de Verbriecher ëmgaange sinn. Den Dieter Degowski ass zanter dësem Joer nees op fräiem Fouss. De Rösner dogéint ass nach ëmmer am Prisong.