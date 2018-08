Am Ganze sollen 43 Persounen am Accident verwéckelt gewiescht sinn. E Bus mat Kanner dra war accidentéiert, 2 Kanner goufe méi uerg blesséiert.

Am spéiden Nomëtteg koum et op der franséischer A4 a Richtung Paräis/Stroossbuerg, net wäit vu Villers-Agron-Aiguizy ewech zu engem gréisseren Accident, bei deem op mannst 9 Persoune blesséiert goufen.Iwwer 40 Persoune ware bei dësem Accident involvéiert, déi meescht stinn ënner Schock an hu misste vu Psychologen op der Plaz encadréiert ginn. Wéi et heescht, soll e Camion an de Bus, deen op der Pannespur stoung, gerannt sinn.Ufanks gouf vun Doudege geschwat, dëst gouf allerdéngs kuerz drop vun de franséische Medie korrigéiert.Lëtzebuerger, déi grad um Heemwee an de Grand-Duché waren, hun eis eng Partie Fotoen vum Stau geschéckt.