Italien kënnt net zur Rou. An der Regioun Molise südëstlech vu Roum gouf et en Donneschdeg den Owend en Äerdbiewe mat enger Stäerkt vu 5,1 op der Richterskala. D'Biewe gouf um 20.19 Auer a véier Kilometer Déift registréiert. Informatiounen iwwer Blesséierter ginn et keng. Wéi et nach um Owend vun offizieller Säit geheescht huet, wier de Materialschued kleng. Nom Haaptbiewe gouf et nach ee méi e staarkt Nobiewe vu 4,5 op der Richterskala.Ee liicht Äerdbiewe gouf et en Donneschdeg am fréien Owend och an Niedersachsen. Den Zentrum gouf net wäit ewech zu der Landesgrenz mat Nordrhein-Westfalen registréiert. D'Biewen hat eng Stäerkt vun 3 op der Richterskala. D'Police an d'Pompjeeë kruten eegenen Aussoen no kee Schued gemellt.