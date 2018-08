Den Donald Trump bei der Militärparad fir de franséischen Nationalfeierdag zu Paräis.

Den US-President muss wuel nach e bësse Gedold hunn, bis déi vun him gewënschte Militärparad endlech kann ofgehale ginn. Den amerikanesche Verdeedegungsministère huet en Donneschdeg bekannt ginn, dass mam Wäissen Haus ofgemaach gouf, dass d'Parad net méi wéi uganks geplangt dëst Joer soll ofgehale ginn. U sech war schonn den 10. November als Datum fixéiert ginn.Et wier een sech awer elo eens, sou eng Parad eventuell d'nächst Joer ze organiséieren, sou e Spriecher vum Pentagon.Mat dëser Parad solle Militär-Veterane gehéiert ginn. Den 11. November ass an den USA den "Veterans Day".Den Donald Trump hat d'Iddi vun enger Militärparad zu Washington an d'Diskussioun bruecht, nodeems hie vum franséische President Emmanuel Macron fir déi traditionell Parade op d'Champs Elysées invitéiert gi war.Allerdéngs ass seng Iddi op wéineg positiven Echo gestouss. D'Stroossen zu Washington sinn net sou konzipéiert, dass Panzer kënnen driwwer fueren. Dobäi kënnt den héije Käschtepunkt, dee kritiséiert gëtt. D'Wäisst Haus huet d'Käschten op tëscht 10 an 30 Milliounen Dollar chiffréiert. Fir d'lescht war souguer e Montant an Héicht vun 92 Millioune genannt ginn.