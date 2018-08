Fir dëse Rapport aus Pennsylvania, deemno sech iwwer 300 Paschtéier an de leschte 70 Joer un Dausende vu Kanner vergaangen hunn, kéint ee sech just schummen an déi ganz Saach bedaueren, huet et en Donneschdeg den Owend vu Roum geheescht.Dës Fäll vu Mëssbrauch wiere kriminell a moralesch ze condamnéieren, sou de Spriecher vum Vatikan. Souwuel déi Responsabel wéi och déijéineg, déi dëse Mëssbrauch erméiglecht hunn, missten zur Rechenschaft gezu ginn.