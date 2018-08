D'Boeing 737 vun der chinesescher Fluchgesellschaft Xiamen koum no där mëssgléckter Landung wärend heftegem Reen eréischt op enger Wiss un d'Halen.Deenen 157 Passagéier an 8 Leit Equipage ass näischt geschitt.Un der Maschinn selwer goufen d'Pneuen an zwee Motore beschiedegt.No Donnéeë vum Fluchhafen an der philippinnescher Haaptstad hat de Pilot en éischten Essai fir ze landen ofgebrach. Dono huet hien et nach eemol probéiert, ouni awer Kontakt mam Tower ze hunn.Firwat d'Maschinn iwwert d'Landebunn erausgerutscht ass, muss elo eng Enquête klären. Éischten Indicen no kéint et um Wieder geleeën hunn oder ebe well de Cockpit keng Verbindung méi mam Tower hat.