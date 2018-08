Den Andrew Brunson

D'Regierung hätt weider Sanktioune preparéiert, huet den amerikanesche Finanzminister annoncéiert. Den evangelesche Geeschtlechen Andrew Brunson gëtt zanter Oktober 2016 wéinst Spionage- an Terrorvirwërf an der Tierkei festgehalen.D'USA haten doropshin uganks vum Mount Sanktioune géint zwee tierkesch Minister verhaangen. D'lescht Woch dunn huet den US-President Trump d'Taxen op tierkesche Stol- an Aluminiumsimporter verduebelt.D'Regierung vum Recep Tayyip Erdogan huet mat Géigemesurë reagéiert, andeems ënnert anerem d'Importtaxen op enger ganzer Rei amerikanesche Produiten däitlech erhéicht goufen.Bis ewell huet sech an der Affär Brunson awer net vill gedoen. E Mëttwoch hat e Geriicht zu Izmir eng nei Demande op Fräiloossung zeréckgewisen.