Déi 3. Nuecht hannerteneen hunn d'Rettungsekippen no méigleche weideren Affer an den Iwwerreschter vun der Bréck gesicht, déi an e Koup gefall war.

De Ponte Morandi mat der véierspureger Autobunn A10 war jo en Dënschdeg op enger Längt vu ronn 200 Meter agefall.Et wier een am Gaangen, no Huelraim ze sichen, fir nach Leit ze fannen, lieweg oder dout, sou e Spriecher vun de Pompjeeën. D'Aussiichten, nach Iwwerliewender ze fannen, ginn allerdéngs ëmmer méi kleng.No Donnéeë vum Parquet vu Genua kéinten nach 10 bis 20 Mënschen ënnert den Debrise leien. D'Rettungsekippe gi bei hirer liewensgeféierlecher Sich vu Bagger a Kranen ënnerstëtzt. Spezialiste sinn am Gaangen, d'Iwwerreschter vun der Bréck a grouss Bëtongsbléck ze zerschneiden. Dono sollen Hënn a Secouristen erageschéckt ginn, fir ze kucken, ob et nach iergendwellech Liewenszeeche gëtt.E Stéck vun der Morandi-Bréck war en Dënschdeg op enger Längt vun iwwer 200 Meter agebrach. Engem leschten offizielle Bilan no koumen op d'mannst 38 Mënschen ëm d'Liewen. Eelef Blesséierter ginn nach ëmmer an de Spideeler behandelt.E Samschdeg de Moien um 11.30 Auer ass zu Genua e Staatsbegriefnes fir d'Affer geplangt.Den italieneschen Transportministère huet iwwerdeems eng Kommissioun an d'Liewe geruff, déi déi technesch Iwwerpréiwung an Analys vun der Bréck soll duerchféieren. D'Resultater dovu sollen dozou déngen, fir dem private Bedreiwer vun der Autobunn eventuell d'Lizenz ze entzéien. Italienesch Medie gesinn des Mesure éischter als en Zeréckruddere vu verschiddene Regierungsmemberen, déi schonn direkt e Mëttwoch d'Gesellschaft Autostrade per l'Italia fir d'Ongléck responsabel gemaach haten.