© afp

An Indien si elo an de leschte 36 Stonnen 164 Mënsche wéinst dem Monsun em d'Liewe komm. D'Géigend Kerala am Südweste vun Indien ass mat staarkem Reen am Moment konfrontéiert, dee Previsiounen no déi nächst 24 Stonnen nach méi staark wäert ginn. 200.000 Leit wieren an der Tëscht ouni Dag iwwert dem Kapp.

De Monsun ass ëm dës Zäit näischt Aussergewéinleches an Indien, mee de Schued deen dëst Joer ugeriicht gouf wier Medieberichter no besonnesch grouss.