Et gi sech eng ganz Rei héich politesch Vertrieder, virop de Staatspresident Sergio Mattarella, ma och de Premier Guiseppe Conte, zu Genua erwaart. Och an anere Stied gëtt getrauert.



Op alle Fluchhäfen am Land soll um 11.30 Auer eng Gedenkminutt sinn an zu Roum bleiwen um Samschdeg den Owend tëscht 22 an 23 Auer d'Luuchten vum Kollosseum, der Fontana di Trevi an der Gemeng um Kapitol aus.



Aus Zeeche vu Solidaritéit hänken d'Fändelen vun der EU-Kommissioun zu Bréissel och op Hallefmast.



D'Famillje vu 17 vun den 38 Affer hunn annoncéiert, d'Zeremonie zu Genua als Zeeche vu Protest géint d'Regierung ze boykottéieren. Si maachen d'Regierung mat verantwortlech, fir dat wat en Dënschdeg geschitt ass.



Déi politesch Responsabel dogéint weisen den Ament all Schold vu sech an hunn de private Bedreiwer vun der Autobunn Autostrade per l'Italia fir den Accident op der Morandi-Bréck responsabel gemaach.



De leschte Bilan geet nach ëmmer vun 38 Mënschen, déi hiert Liewe gelooss hunn, wéi d'Bréck Uganks der Woch an e Koup gefall ass. 5 Persoune si fir den Ament nach vermësst.



Antëscht hunn d'Experten eng éischt seriö Hypothees, wéi et zum Accident komme konnt. Wéi et heescht, wier wuel eent vun de Spannseeler gerass. 2017 hätt eng Etüd scho Problemer un de Seeler detektéiert, déi d'Bréck halen.







