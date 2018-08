D'Geriicht hat virun 3 Wochen der Trump-Administratioun ordonnéiert, d'Kanner an hir Elteren beieneenzeféieren. D'Deadline war de 26. Juli ofgelaf.

An den USA sinn Informatioune vun der Press no awer nach ëmmer 565 Immigrantekanner vun hiren Eltere getrennt.



Ënnert de Kanner, déi getrennt vun hiren Elteren agespaart bleiwen, sinn der 24, déi manner wéi 5 Joer al sinn, dat schreift ënnert anerem d'Huffington Post.



