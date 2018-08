Hie war bei de Parlamentswalen am Juli mat senger Partei déi stäerkste Kraaft ginn. Aner Parteien hunn der PTI Walbedruch reprochéiert, wat den Imran Khan an och d'Arméi am Land zeréckgewisen hunn.



De fréiere Cricket-Nationalspiller war virun 22 Joer an d'Politik gaangen.



Kritiker werfen him seng Proximitéit zu Islamiste vir.