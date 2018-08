D'US-Firma "Element" gëtt zougemaach (18.08.2018) Virun enger gudder Woch koum d’Noriicht, dass zu Fairfield County a South Carolina d’Firma "Element" am Oktober muss zoumaachen.

126 Leit verléieren hiert Akommes an hannert hinne kënnt de Verloscht vun der Existenz vun hire Familljen. A natierlech ginn och Konsequenzen an der lokaler Geschäftswelt erwaart. Et ass déi berühmte Schnéiklatz, déi an d’Rulle kënnt.En Handelskrich ufänke war méiglecherweis dee kapitaalste Feeler, well d’Handelsbilanz vun den USA sech doduerch net wäert verbesseren, mee verschlechteren.D’Wielerschaft vum Trump schéngt vill elementar Zesummenhäng net verstanen ze hunn. Mat de rezenten Attacken op d’Press wëllt d’Wäisst Haus bewosst verhënneren, dass d’Wielerschaft, elo wou et scho bal ze spéit ass, ufänkt d’Zesummenhäng ze verstoen. Taktik vum Trump a vun de Republikaner kuerzfristeg dierft et sinn d’Kongresswahlen am November ze gewannen a sech géint all gesonde Mënscheverstand un der Muecht ze halen.